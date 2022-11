Bremens Raum für Fehler ist in München klein

Am Donnerstag gibt Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die Fußball-WM in Katar bekannt. Heute und morgen haben die Profis in der 14. Runde der Bundesliga die letzte Chance, auf den Endrunden-Zug aufzuspringen. Sturm-Option Niclas Füllkrug kann heute keine Werbung in eigener Sache machen: Der Werder-Torjäger fehlt beim Auswärtsspiel gegen Bayern München (20.30 Uhr, Sat 1) wegen einer Rückenblessur.

Während der Rekordmeister gestern wegen der Auslosung des Achtelfinales der Champions League haderte (siehe Seite 14), überlegte Werder-Trainer Ole Werner, wie der Tabellenführer stolpern könnte. "Es müssen viele Dinge zusammenkommen. Der einzige Teil der bei uns liegt, ist unsere Leistung", sagte der 34-Jährige. "Der Raum für Fehler ist sehr klein."

In den jüngsten 29 Duellen holte Bremen nur zwei Punkte gegen die Bayern, den bisher letzten Sieg feierte Werder im September 2008 in München (5:2) – damals verteidigte Sebastian Prödl für Bremen, Martin Harnik saß auf der Bank. Heute will Werder-Kapitän Marco Friedl den Bayern-Ansturm bremsen, Romano Schmid soll offensive Entlastung schaffen.

Münchens Verfolger Dortmund kann heute in Wolfsburg vorlegen (18.30 Uhr). Der Einsatz von Kapitän Marco Reus ist fraglich – ebenso wie seine WM-Teilnahme.