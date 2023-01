Brasilien verneigt sich vor dem "König"

Im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos hat die Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pele begonnen. Tausende Fans zogen gestern an dem in der Spielfeldmitte des Estadio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten, einbalsamierten und in Weiß gehüllten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, viele hatten sich bereits 20 Stunden vor der Öffnung der Tore eingefunden und in Warteschlangen genächtigt.