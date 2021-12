Boxing Day in England: Zwei Spiele abgesagt

Gestern mussten zwei der neun Spiele am 26. Dezember abgesagt werden. Betroffen sind wegen zu vieler Infektionsfälle in den Gästemannschaften die Partien von Liverpool gegen Leeds und Wolverhampton gegen Watford.

Trotz massiv steigender Infektionszahlen mit täglich mehr als 100.000 Fällen, zahlreichen Infektionen in Clubs und Spielern in Quarantäne hatten sich am Montag alle Premier-League-Klubs gegen eine Verlegung des Boxing-Day-Spektakels ausgesprochen.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat mit dem dicht gedrängten Feiertagsprogramm von Haus aus keine Freude. "Jede Mannschaft hatte schon mit Covid zu tun. Wir können nicht die Hände vor die Augen halten und so tun, als sei die Situation normal. Sie ist es nicht. Sie ist außergewöhnlich."