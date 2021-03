"Bonusspiel" für Marco Rose

Ob nach acht sieglosen Spielen in Folge heute ausgerechnet im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City eine Trendumkehr passiert? Die Engländer starten mit einem 2:0-Vorsprung in das Rückspiel, Gladbach hat also wenig zu verlieren. "Das ist ein Bonusspiel", sagt Sportdirektor Max Eberl. Gespielt wird wieder in Budapest, weil die Gladbacher nach einer Reise nach England bei der Rückkehr in Quarantäne müssten. Grotesk: Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit Budapest gegen Manchester mit 670:91,9 "in Führung".

Im zweiten Dienstag-Spiel der Champions League verteidigt Favorit Real Madrid gegen Atalanta Bergamo einen 1:0-Vorsprung. Real ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und möchte diese Serie fortsetzen, auch wenn Top-Star Eden Hazard verletzt fehlt.

