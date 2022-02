Blitz-Comeback: Neuer gegen Salzburg wieder dabei

Salzburg wird im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League Manuel Neuer überwinden müssen: Bayerns Kapitän, der beim 1:1 im Hinspiel von Sven Ulreich vertreten wurde, wird spätestens am 8. März gegen Österreichs Meister sein Comeback im Tor geben.

Erst vor drei Wochen hatte sich der 35-Jährige einer Meniskus-Operation unterzogen. Nach dem 1:0 in der Bundesliga in Frankfurt kündigte Trainer Julian Nagelsmann das Blitz-Comeback an. "Manu steigt kommende Woche wieder ins torwartspezifische Training ein und wird dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren." Wenn alles gut laufe, werde der Kapitän schon am Samstag gegen Leverkusen im Tor stehen, gegen Salzburg werde Neuer "sehr wahrscheinlich" bereit sein.

Dortmund patzte in Augsburg

In Frankfurt blieb Vertreter Ulreich zum ersten Mal seit 2019 in einem Ligaspiel wieder ohne Gegentor. Leroy Sane erzielte den entscheidenden Treffer (71.). "Natürlich sind wir nie zufrieden, wenn wir ein Spiel verlieren", sagte Frankfurt-Trainer Oliver Glasner. "Aber ich bin mit der Leistung sehr einverstanden." Bayerns Vorsprung auf Dortmund wuchs auf acht Punkte an: Der Verfolger patzte beim 1:1 in Augsburg.

Trainer Adi Hütter verpasste mit Mönchengladbach einen Befreiungsschlag: Nach 0:2-Rückstand gegen Wolfsburg erzielte Matthias Ginter das vermeintliche 3:2 (91.) – der Videoreferee kassierte den Treffer wegen eines Fouls. "Die Mannschaft hat Willen gezeigt und sich diesen Punkt verdient", sagte Hütter. "Das macht mir Mut."

Bei Wolfsburg gab Xaver Schlager sein Comeback sechs Monate nach dem Kreuzbandriss. "Natürlich hätte ich gern gewonnen, aber es ist wichtig, dass ich wieder in meinen Rhythmus komme", sagte der 24-Jährige. Das würde auch Teamchef Franco Foda im Hinblick auf das WM-Play-off freuen.