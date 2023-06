"Bild"-Zeitung fordert die Entlassung des deutschen Bundestrainers

Deutschlands Boulevardblatt "Bild" hat sich nach der 0:2-Heimniederlage gegen Kolumbien in Gelsenkirchen auf Fußball-Bundestrainer Hansi Flick eingeschossen und fordert kampagnenartig dessen Ablöse.

Der ehemalige Triple-Gewinner mit dem FC Bayern (2020) scheint nach dem vierten Ländermatch en suite ohne Sieg seinen Kredit verspielt zu haben, auch wenn ihm DFB-Sportdirektor Rudi Völler unverändert den Rücken stärkt.

"Hilfe, Flick macht uns die EM kaputt" titelte die "Bild" mit Blick auf das Heim-Turnier im Juni 2024 und gab dem Teamchef für Aufstellung, Wechsel und taktische Ausrichtung die Note 6. Schlechter geht es nicht. Außerdem forderte die Zeitung den DFB auf, sich intensiv um ein Engagement von Liverpool-Starcoach Jürgen Klopp zu bemühen.

Neun Prozent für Oliver Glasner

In einem Publikums-Voting mit der Fragestellung "Wer soll bei der EM unser Bundestrainer sein?" bekam der 56-Jährige mit 48 Prozent die mit Abstand meisten Stimmen. Sieben Mann wurden von der "Bild" auf die Kandidatenliste gesetzt – darunter Ex-Eintracht-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner, der es auf neun Prozent brachte.

Flick genießt (noch) bei zehn Prozent das Vertrauen, Julian Nagelsmann bei 17, Matthias Sammer bei neun, Völler bei fünf und der ehemalige Salzburg-Coach Roger Schmidt bei zwei Prozent.

Nicht zur Debatte steht der rot-weiß-rote Teamchef Ralf Rangnick (Zitat: "Jetzt bin ich endgültig ein Österreicher"), dessen Vertrag zunächst bis 2024 läuft und sich im Falle einer erfolgreichen EM-Qualifikation (danach sieht es ganz klar aus) automatisch bis zur WM 2026 in den USA verlängert.

Ungeachtet dessen würden sich etliche Fußballfans in Deutschland die Lösung Rangnick wünschen, weil sie sehen, dass Österreichs Nationalteam bärenstark in Erscheinung tritt und klar die Handschrift des 64-Jährigen trägt. Bei Flick hat man dieses Gefühl in einer wilden Experimentierphase nicht.

"So ein bisschen die ärmste Sau"

Völler nimmt nicht den Trainer, sondern die Spieler in die Pflicht und kündigt personelle Konsequenzen für den nächsten Lehrgang im Herbst an: "Die Qualität ist nicht die allergrößte. Da sind einige dabei gewesen, die werden wir im September vielleicht nicht mehr sehen." Und: "Der Trainer ist so ein bisschen die ärmste Sau."

Flick denkt trotz der jüngsten Misserfolge nicht daran, das Handtuch zu werfen: "Das, was wir ausprobiert haben, ist in die Hose gegangen. Aber wir werden den eingeschlagenen Weg kompromisslos weitergehen." Wie lange?

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

