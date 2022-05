Bewegung im Karussell der Torjäger

Während Eintracht Frankfurt, der Klub des Riedauer Cheftrainers Oliver Glasner, und die Glasgow Rangers gestern bei Druckbeginn dieser Ausgabe in Sevilla um den Titel in der Fußball-Europa-League spielten, liefen bei vielen Klubs die Drähte hinter den Kulissen heiß. Frei nach dem Motto: "Ein Königreich für einen Torjäger". Der polnische Superstar Robert Lewandowski macht kein Geheimnis daraus, den FC Bayern noch vor Auslaufen seines Vertrages im Sommer 2023 verlassen zu wollen. Eine Verlängerung des Arbeitspapiers lehnt der 33-Jährige, der in engem Kontakt zum FC Barcelona stehen soll, dezidiert ab.

Wer soll das bezahlen?

"Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war", sagte jener Mann, der in dieser Saison 50 Tore in 46 Pflichtspielen für die Münchner erzielt hatte, nach dem 2:2 in Wolfsburg. Die Frage ist, ob sich "Barca" Lewandowski überhaupt leisten kann. Die finanzielle Situation bei den Katalanen, die in den vergangenen Jahren einen Schuldenberg in der Höhe von knapp 1,3 Milliarden Euro angehäuft haben, ist unverändert angespannt. "Lewandowski? Der Verein arbeitet daran, dass die Mannschaft nächstes Jahr so gut wie möglich ist. Das ist nicht einfach, wir kommen aus einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage", erklärte "Barca"-Präsident Joan Laporta.

Angeblich soll Lewandowski-Berater Pini Zahavi eine mündliche Einigung mit dem spanischen Vizemeister erzielt haben. Es geht um einen Dreijahresvertrag mit einer Gage von 30 Millionen Euro. Dazu kämen kolportierte 40 Millionen, die als Ablöse an den FC Bayern fließen müssten. Die Frage lautet: Wer soll das bezahlen?

Die Münchner drohen nicht nur Lewandowski, sondern auch Serge Gnabry, dessen ebenfalls im Sommer 2023 auslaufender Vertrag auch noch nicht verlängert wurde, zu verlieren. Der deutsche Offensiv-Nationalspieler wird mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Die Bayern mit ihrem immer stärker unter Druck geratenden Sportdirektor Hasan Salihamidzic sind zum Handeln gezwungen. Im Tauziehen um Dortmund-Stürmer Erling Haaland, der sich für Manchester City entschied, waren die "Roten" von der Säbener Straße chancenlos.

Ousmane Dembele: von „Barca“ zu den Bayern? Bild: APA/AFP/LLUIS GENE

Sprengt er das Gehaltsgefüge?

Mal schauen, ob die Bayern Ousmane Dembele, dessen Kontrakt mit dem FC Barcelona ausläuft, zu einem Wechsel bewegen können. Der 25-jährige Flügelstürmer, an dem auch Paris Saint-Germain und einige englische Topklubs interessiert sind, soll sich ein Engagement beim deutschen Meister gut vorstellen können. Auch deshalb, weil die Münchner etliche französische Landsleute (Coman, Pavard, Hernandez, Tolisso) in ihren Reihen haben, die nur Gutes über den deutschen Rekordmeister berichtet hätten. Der Haken? Derzeit verdient Dembele 20 bis 24 Millionen Euro bei "Barca". Sollte er diese Dimensionen beibehalten, würde der Nationalspieler das Gehaltsgefüge bei den Bayern sprengen und auf Anhieb Topverdiener sein. Was werden Manuel Neuer und Thomas Müller dazu sagen?

Sasa Kalajdzic könnte es zu den Bayern ziehen. Bild: GEPA pictures

Kalajdzic steht hoch im Kurs

Eine Spur günstiger ist Österreichs zwei Meter großer Teamstürmer Sasa Kalajdzic (Vertrag bis Sommer 2023, Marktwert 22 Millionen Euro), der sich nach dem geschafften Klassenerhalt vom VfB Stuttgart verabschieden will. Für die Schwaben ist es die letzte Chance, eine stattliche Ablösesumme zu kassieren.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat lobt den 24-jährigen Angreifer, der in 15 Liga-Matches sechsmal getroffen hat, in den höchsten Tönen. "Sasa hat nicht nur in Stuttgart, sondern auch bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt." Das wissen auch die Bayern. Kalajdzic selbst hält sich noch bedeckt: "Die heißen Tage stehen an, noch ist nichts konkret."

Kylian Mbappe wird Paris Saint-Germain wohl verlassen. Bild: APA/AFP/FRANCK FIFE

Real Madrid in der Pole-Position

Kylian Mbappes Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Juni aus, der 23-jährige Weltmeister hat die Qual der Wahl. Vor ein paar Wochen wurde er in Madrid gesichtet, ein Wechsel zu Real wäre keine Überraschung. Aber auch der FC Liverpool hat den pfeilschnellen Franzosen ins Visier genommen. "Natürlich interessieren wir uns für Kylian. Wir sind ja nicht blind, er ist ein großartiger Stürmer", sagte Jürgen Klopp, der Erfolgscoach der "Reds", bei denen der Ex-Salzburger Sadio Mane als Transferkandidat gilt. Der 30-jährige Senegalese wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Alles ist möglich, nichts fix.