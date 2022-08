Kalajdzic-Wechsel ist bestätigt: "Der beste Schritt für meine Entwicklung"

Der Wechsel von Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers, der sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte, wurde am Mittwoch offiziell bestätigt.

Beim englischen Erstligisten unterschreibt der ÖFB-Nationalteamstürmer einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Medial waren zuletzt rund 17 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen kolportiert worden.

"Ich bin wirklich dankbar und glücklich, hier zu sein. Es war der Club, der mich letztlich am meisten wollte. In meiner Karriere und in meinem Alter ist es wichtig zu fühlen, wo der nächste Schritt ist, und am Ende hatte ich das Gefühl, dass Wolverhampton der beste Schritt für meine Entwicklung ist", sagte Kalajdzic laut Wolverhampton-Webseite. Er sei aufgeregt und auch ein bisschen nervös. "Jeder sagt, dass die Premier League die stärkste Liga ist, es ist die NBA des Fußballs. Ich kann es kaum erwarten, mich selbst gegen die Besten zu beweisen."

Der 25-Jährige, der zuvor im Sommer unter anderem mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, war im Sommer 2019 von der Admira zum VfB gekommen. Er erzielte für die Schwaben 24 Pflichtspieltore, fehlte ihnen verletzungsbedingt aber auch immer wieder für längere Zeit.