Bei Spaniens Weltmeisterinnen machte der Teamgeist den Unterschied aus

Am Ende stand der Teamgeist über allen internen Problemen. Erstmals in der Geschichte holten Spaniens Fußballerinnen bei der Frauen-WM in Australien den WM-Titel. Das Goldtor von Kapitänin Olga Carmona (29.) reichte vor 75.000 Zuschauern beim 1:0 (1:0) über Europameister England, um diesen historischen Erfolg zu feiern. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es passiert, aber wir sind jetzt Weltmeisterinnen. Das ist das schönste Gefühl meines Lebens. Wir haben den Fußball gespielt, den wir wollten, aber ich glaube, wir sind uns immer noch nicht bewusst, was wir erreicht haben", sagte Spielerin Jennifer Hermoso, die beim Stand von 1:0 einen Elfmeter vergeben hatte. Am Ende war es ein echter Kraftakt für alle Beteiligten, um den Titel nach Spanien zu holen.

Selten wurde ein Machtkampf zwischen Spielerinnen und Teamchef so offen und über so lange Zeit ausgetragen wie in Spanien. 15 Spielerinnen hatten vor zehn Monaten mittels öffentlicher Erklärung den Rückzug aus dem Nationalteam angekündigt, falls der seit 2015 im Amt befindliche Teamchef Jorge Vilda bei der WM bleiben sollte. Zwölf Spielerinnen haben die Ankündigung auch umgesetzt. Dem Langzeit-Trainer wurde wenig intensives Training und schlechte Taktik und vor allem Kontrollwahn vorgeworfen.

Auch Vilda war nach dem Triumph erleichtert. "Es ist schwierig, das zu beschreiben, eine riesige Freude. Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team. Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können, leidensfähig sind. Wir haben an uns geglaubt und sind Weltmeister. Jetzt wollen wir feiern. Ich kann mir vorstellen, wie groß die Aufregung in Spanien sein wird. Wir werden feiern, und wir wissen nicht, wann es zu Ende sein wird." Die Distanz zwischen Team und Trainer war aber auch während dieses Turniers immer wieder zu spüren gewesen.

Halbe Million pro Spielerin

Spaniens Weltmeisterinnen werden nach ihrem Endspiel-Triumph von Sydney jeweils über mehr als eine halbe Million Euro an Prämien kassieren. Von der FIFA sind 248.000 Euro pro Spielerin garantiert. Der spanische Verband hatte sich mit der Auswahl zuvor auf eine Prämie in der Höhe von 300.000 Euro verständigt.

Stimmen zum Finale

Ich bin so stolz, weil wir ein tolles Turnier gespielt haben. Wir haben gelitten, aber wir haben es auch genossen und haben es verdient.

Aitana Bonmati, Spanien-Mittelspielerin

Es war eine sehr harte Partie. Wir haben gewusst, dass es sehr kompliziert wird. England hat uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht.

Olga Carmona, Spaniens Siegtorschützin

In ein paar Wochen, wenn sich die Emotionen gelegt haben, werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, zurückzublicken und stolz zu sein. Es ist keine Kleinigkeit, in ein Weltmeisterschaftsfinale zu kommen. Aber wir sind sehr ehrgeizige Menschen, wir sind hierhergekommen, um das Spiel zu gewinnen und eine Goldmedaille zu holen, keine Silbermedaille.

Mary Earps, Englands Torhüterin

Das ist wirklich schwierig zu verkraften. Wir sind untröstlich. Die Mädchen sind unglaublich.

Millie Bright, England-Kapitänin

Australiens Team wurde gefeiert

Australiens Fußballerinnen sind nach ihrem verlorenen Spiel um Platz drei von ihren Fans bei einem Empfang in Brisbane noch einmal groß gefeiert worden. Die „Matildas“ hatten Australien begeistert, nach dem verpassten Finaleinzug gegen England aber auch das Spiel um Platz drei gegen Schweden verloren (0:2).

„Sie haben bewiesen, dass es nicht auf die Schuhe ankommt, in denen man steht, sondern darauf, wofür man steht“, sagte Annastacia Palaszczuk, Premierministerin des Bundesstaates Queensland. Die Matildas stünden vor allem für Fairness im Sport und faire Chancen für Frauen und Mädchen in ganz Australien.

Gemeinsam mit Kapitänin Sam Kerr enthüllte Palaszczuk ein Foto des Moments, in dem das Team Frankreich im Viertelfinale nach dem Elfmeterschießen besiegt hatte. Kerr: „Es war eine emotionale Achterbahnfahrt für alle, aber es waren die besten vier Wochen unseres Lebens.“

