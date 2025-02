Bei Motivationsrede: Hoffenheim-Trainer Ilzer holte Dildo hervor

Christian Ilzer gewann mit Hoffenheim in Bremen.

Skurrile Ansprachen vor einem Fußballspiel sind im Fußball-Geschäft keine Seltenheit - frag nach bei Ex-Vorwärts-Steyr-Trainer Daniel Madlener. Der 60-Jährige sorgte diesbezüglich während seiner Zeit als Trainer des damaligen Zweitligisten mehrmals für Aufsehen: Einmal kam er mit einer Computer-Tastatur in die Kabine und ließ jeden einzelnen Spieler die "Entfernen"-Taste drücken. Symbolisch dafür, dass seine Kicker die schwachen Leistungen in dieser Zeit vergessen konnten. Ein anderes Mal bat er vor einer Partie einen Schluck Whiskey an - falls sich jemand Mut antrinken wolle.

In die Trickkiste griff zuletzt auch Christian Ilzer: Wie die „Sportbild“ berichtet, packte der als Koch verkleidete Trainer der TSG Hoffenheim erst einmal eine Chilli aus. „Mehr Schärfe“, forderte der Coach, der erst kurz zuvor von Sturm Graz gekommen war.

Und dann holte er – zur großen Verwunderung seiner Spieler – plötzlich einen Dildo hervor. „Ihr müsst genauso hart sein wie dieser Dildo.“ Dieser Satz soll gefallen sein. Letztendlich holte Hoffenheim immerhin einen Punkt (1:1) gegen Freiburg, anschließend folgten jedoch zahlreiche Rückschläge.

Befreiungsschlag gegen Bremen

Auf Nachfrage wollte sich der Klub nicht dazu äußern: "Grundsätzlich gilt bei der TSG: Was in der Kabine geschieht, bleibt auch in der Kabine."

Am vergangenen Wochenende gelang Hoffenheim ein 3:1-Auswärtssieg gegen SV Werder Bremen. Aktuell steht die TSG mit sieben Punkten vor dem Relegationsplatz auf Rang 15 der Tabelle.

