Fehlt ÖFB-Kapitän David Alaba Real Madrid noch monatelang?

Exakt einen Monat nach dem EURO-Finale zwischen Spanien und England (2:1) im Berliner Olympiastadion wird der erste Titel auf internationaler Klubebene vergeben. Am Mittwoch (21 Uhr, Sat.1 und Sky) geht in Warschau der UEFA Supercup über die Bühne. Europa-League-Triumphator Atalanta Bergamo fordert Champions-League-Gewinner Real Madrid heraus. Beim "Weißen Ballett" dreht sich alles um Kylian Mbappe, der ablösefrei von Paris SG in die spanische Hauptstadt gewechselt ist.