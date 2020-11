Bayerns Trainer Hansi Flick hat nach 3:1-Sieg in Stuttgart Personalsorgen

Glanzlos setzte sich der FC Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 durch. Robert Lewandowski traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:1 und baute mit seinem zwölften Saisontreffer die Führung in der Torschützenliste aus.

Stuttgart war durch Tanguy Coulibaly in Führung gegangen (20.). Kingsley Coman (38.) und Douglas Costa (88.) erzielten die weiteren Bayern-Treffer. FC-Bayern-Trainer Hansi Flick hat dennoch Sorgen. Mit Corentin Tolisso, Javi Martinez und Jerome Boateng mussten nach dem Spiel gleich drei Spieler verletzungsbedingt untersucht werden. Vor allem bei Tolisso droht eine längere Pause.

Insgesamt ordnete Flick den wenig überzeugenden Auftritt ehrlich ein. "Wir wissen alle, dass wir aktuell keinen Schönheitspreis bekommen. Deshalb war es ganz wichtig, dass wir nach dem Rückstand wieder ins Spiel zurückgefunden haben. Wir wissen aber auch, dass wir wesentlich besser spielen können." Das Programm für die Bayern bleibt weiterhin dicht. Morgen muss man in der Champions League auswärts gegen Atletico Madrid antreten.

Glasner ungeschlagen

Oliver Glasner ist nach Wolfsburgs 5:3 gegen Bremen einer von zwei Bundesliga-Trainern, die in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen sind. Die Wolfsburger liegen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Nur Bayer Leverkusen (gestern 0:0 gegen Hertha BSC) ist ebenfalls noch ohne Niederlage

Borussia Dortmund patzte daheim beim 1:2 gegen Nachzügler 1. FC Köln. Trotz viel Dominanz lief das Team von Trainer Lucien Favre lange dem frühen Gegentor von Skhiri (9.) hinterher. Nach einer Stunde machte es Skhiri mit dem 0:2 noch schlimmer für die Hausherren. Der Anschluss durch Thorgan Hazard (74.) war für den BVB zu wenig. Glanzlos war Leipzig beim 2:1 über Bielefeld. Marcel Sabitzer wurde erst nach 77 Minuten eingewechselt. Adi Hütter holte mit Frankfurt nach einem 0:2 noch ein 3:3 gegen Union Berlin.