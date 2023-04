Bayerns Problem ist nicht der Trainer

"Wir waren komplett auf Augenhöhe mit der im Moment besten Mannschaft in Europa." Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel betonte das Positive nach dem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Manchester City, das das Ausscheiden bedeutete. Was blieb ihm auch anderes übrig, um sein Team auf das letzte verbliebene Ziel, den Meistertitel in der Bundesliga, auszurichten?

Die Chance im K.-o.-Duell hatten die Münchner schon acht Tage zuvor beim 0:3 auswärts praktisch verspielt gehabt. "Es war insgesamt eine starke Leistung von der Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit. Wenn wir da in Führung gehen, wird es ganz eng für Manchester City", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Doch offensiv reichte die Klasse nicht – den Bayern fehlt ein Torjäger auf Topniveau. Diesen Fehler in der Kaderplanung, den zuerst Trainer Julian Nagelsmann und jetzt dessen Nachfolger Tuchel ausbaden müssen, hat die Klubführung längst erkannt.

Im Sommer werden die Bayern viel Geld in die Hand nehmen, ihn zu beheben. Das Interesse an Tottenhams Harry Kane ist abgeflaut, jetzt stehen Neapels Victor Osimhen und Frankfurts Randal Kolo Muani auf der Kandidatenliste. Bei beiden ist die Konkurrenz aus England oder Spanien groß – und wohl finanzkräftiger. Als Alternative tauchte bereits Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund auf, der bei Atalanta Bergamo den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machte.

Vertrauen in Thomas Tuchel

Den Trainerwechsel mitten in der entscheidenden Saisonphase hält Kahn weiterhin für die richtige Entscheidung. "Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hinwollen, nämlich ganz nach oben – auch in Europa", sagte der Vorstandsvorsitzende. Überzeugen muss er auch die eigenen Fans, die am Mittwoch ihren Unmut bekundeten. "Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!", war auf einem Plakat zu lesen.

All diese Sorgen hat Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola nicht. Mit Manchester City trifft er nun im Halbfinale auf Real Madrid. Inter vollendete den italienischen Traum von Mailänder Derby im Halbfinale. Der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi reichte nach dem 2:0-Auswärtserfolg gegen Benfica Lissabon ein 3:3 daheim. "Meine Jungs? Sie waren historisch", lobte Inzaghi.

