Bayern wachten auch gegen den Letzten erst spät auf

Der FC Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga zwar mit einem 4:1 (0:1)-Sieg über Tabellen-Schlusslicht Greuther Fürth auf das 1:1 vom Mittwoch gegen RB Salzburg reagiert. So richtig in Fahrt kam man nach drei sieglosen Spielen in Serie aber erneut nur nach der Pause.

Marcel Sabitzer hatte beim 0:1 einen Hrgota-Freistoß unhaltbar abgefälscht (43.). Nach der Pause wachten die Bayern dann auf. Auch dank des schnellen Ausgleichs von Robert Lewandowski, der bereits 45 Sekunden nach Wiederbeginn traf. Nach dem 2:1 durch ein Eigentor von Sebastian Griesbeck trafen die Gäste noch zwei Mal die Latte. Die Bayern machten es besser und feierten dank der Treffer von Lewandowski (82.) und Choupo Moting (90.) noch einen klaren Erfolg.

Zwar gewannen die Bayern das Spiel, allerdings verloren sie auch Coco Tolisso mit einem Muskelfaserriss. Sein Einsatz in zwei Wochen gegen Salzburg ist damit wohl auszuschließen, die Chancen auf einen Einsatz von Marcel Sabitzer steigen. Auch Luca Hernandez ging vorzeitig vom Feld. "Bei ihm ist es allerdings nicht so schlimm, sondern nur eine Verhärtung", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der erneut zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaft sah.

"In der ersten Hälfte haben wir 4-2-3-1 gespielt, damit die Jungs einen guten Rhythmus bekommen, in einem System, das sie in den letzten zwei, drei Jahren gewohnt waren. Wir haben die Power und die Dynamik nicht ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und wir waren die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut. Da können wir den Sack früher zumachen. Am Ende haben wir in der Höhe verdient gewonnen." Goalgetter Robert Lewandowski: "Das war nicht gut in der ersten Halbzeit. Nach der Pause ging es dann in die richtige Richtung, da haben wir klarer gespielt und sind mehr über die Flügel gekommen. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um jene Sachen, die schlecht funktioniert haben, zu verbessern." Vor dem Rückspiel gegen Salzburg treffen die Bayern in der Bundesliga noch auf Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

0:6-Debakel für Adi Hütter

Für Borussia Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter kam es beim 0:6 gegen Bayern-Verfolger Borussia Dortmund ganz dick. Der Dortmunder Rückstand auf die Bayern beträgt sechs Punkte.