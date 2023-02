Bayern und Paris: Das Krisenduell der beiden Tabellenführer

Bayern München führt die deutsche Fußball-Bundesliga an, Paris Saint-Germain ist der Konkurrenz in Frankreich längst enteilt – trotzdem herrscht bei beiden Klubs vor dem heutigen Hinspielduell im Achtelfinale der Champions League Krisenstimmung.

Brennpunkt Paris: Nach dem Aus im Cup gegen Marseille verlor PSG ohne Messi und Mbappe die Generalprobe gegen Monaco 1:3. Trotz der vierten Liganiederlage beträgt der Vorsprung auf Verfolger Marseille fünf Punkte, der Druck auf Trainer Christophe Galtier steigt aber: "Bei drei Saisonniederlagen fängt der Aktionär an, sich zu ärgern, bei vier braut sich eine Krise zusammen, bei fünf ist der Trainer bedroht", stand in "L’Equipe". Er sei beunruhigt, räumte Galtier ein. Er bezog sich dabei auf die lange Verletztenliste, nicht auf die Proteste der Anhänger ("Ich verstehe die Wut der Fans") oder die Probleme in der Kabine: Neymar soll laut Medienberichten mit Mitspielern auf dem Platz, aber auch mit PSG-Berater Luis Campos aneinandergeraten sein.

Brennpunkt München: Ehrfürchtig hatte der deutsche Meister das Duell gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar bei der Auslosung im November aufgenommen. Inzwischen sind die Bayern mehr mit sich selbst beschäftigt. Es begann mit dem Ski-Unfall von Manuel Neuer. Längst ist nicht mehr sicher, ob der Kapitän je wieder das Ruder übernimmt. Dessen Vertrauensperson, Tormanntrainer Toni Tapalovic, wurde abserviert, mit einem Interview goss der Verletzte Öl ins Feuer. Medien brachten eine Geldstrafe für Neuer ins Gespräch, weil er den Klub durch seinen Freizeitunfall gezwungen habe, acht Millionen Euro für Ersatz Yann Sommer auszugeben.

Beim Stolperstart in das Frühjahr fiel Serge Gnabry extravagant auf: Er jettete in den vier Tagen zwischen den Partien gegen Leipzig und Köln zur Fashion Week nach Paris. Am vergangenen Samstag stellte sich Leroy Sane ins Abseits: Beim 3:0 gegen Bochum wurde der 27-Jährige ausgewechselt, Sane zeigte seinen Frust beim Abgang.

Zwischendurch hagelte es Giftpfeile in Richtung Nagelsmann wegen Kylian Mbappe: Als dieser am 1. Februar gegen Montpellier verletzt ausschied, gab PSG bekannt, dass der Stürmer drei Wochen fehlen werde. "Ich glaube nicht, dass er ausfällt", sagte der Bayern-Trainer, weil er einen Bluff vermutete. PSG-Trainer Galtier wies sein Gegenüber zurecht: "Das ist nicht der Stil des Klubs und nicht mein Stil."

Mbappe trainierte wieder

Nagelsmann dürfte recht haben: Mbappe trainierte am Sonntag mit, auch Lionel Messi und Marco Verratti sind wieder fit. "Wir bereiten uns so vor, als ob alle spielen", sagte Nagelsmann. Mehr beschäftigt ihn ohnehin, sein Team in Schwung zu bekommen. "Ich hoffe, dass der Reiz des Wettbewerbs und der Reiz des Duells die Frische in den Kopf bringen." Eine Leistung wie gegen Bochum werde nicht reichen.

Zur Aufstiegshilfe könnte Kingsley Coman werden: 2020 erzielte er im Champions-League-Finale in Lissabon das entscheidende Tor zum 1:0 gegen jenen Klub, bei dem er zwischen 2005 und 2014 als Fußballer groß wurde. Vor zwei Jahren kickte Paris die Bayern im Viertelfinale aus dem Bewerb. PSG-Kapitän Marquinhos maß der Unruhe keine Bedeutung zu: "Bayern ist noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft."

