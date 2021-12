Bayern statt Liverpool: Salzburg bleibt nach Los-Panne krasser Außenseiter

Der FC Salzburg bekommt es im ersten Champions-League-Achtelfinale der Klubgeschichte am 16. Februar (zuhause) und am 8. März (in der Münchner Allianz-Arena) mit keinem Geringeren als dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern um den ehemaligen Red-Bull-Akteur Marcel Sabitzer zu tun. Das ist das Ergebnis des zweiten Losverfahrens in Nyon, nachdem das erste wegen mehrerer Pannen annulliert werden musste. Im ersten Anlauf wären die Mozartstädter auf den FC Liverpool, die Münchner auf Atletico Madrid getroffen.

Warum kam es zur Wiederholung? Die russische "Losfee" Andrej Arschawin (vormals Zenit St. Petersburg, FC Arsenal) hatte die Paarung FC Villarreal gegen Manchester United gezogen. Weil beide Vereine bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen waren, hätte es dieses Duell in der Runde der letzten 16 nicht noch einmal geben dürfen. Zwei weitere Fehler machten das muntere Kugelziehen endgültig zur Farce.

"Hochtalentierte Mannschaft"

"Ein Software-Problem eines externen Dienstleisters hat zu Problemen geführt", entschuldigte sich UEFA-Vizegeneralsekretär Giorgio Marchetti. Die Salzburger reagierten auf das Verwirrspiel gelassen, ihre Anreise wird kürzer, die Rolle des krassen Außenseiters gegen einen alten Bekannten bleibt. Sowohl mit Liverpool als auch mit den Bayern haben die "Roten Bullen" in der Champions League bereits Bekanntschaft gemacht: In der abgelaufenen Saison unterlag Österreichs Double-Gewinner den Münchnern 2:6 (h) und 1:3 (a). Bei der Heimpleite war es bis zur 79. Minute 2:2 gestanden.

Während in deutschen Medien von einem "Dusel-Los" die Rede ist, will FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn nichts von einer "gmahd’n Wies’n" wissen. "Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können. Sie stehen zu Recht im Achtelfinale. Dort herrscht große Euphorie, es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft", betonte der ehemalige Weltklasse-Torhüter.

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer (36) ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aus dem Team aber nicht wegzudenken. Der Nationalspieler aus Linz freut sich auf das Kräftemessen mit dem "Riesen", der die Champions League bzw. den Vorgängerbewerb Europacup der Landesmeister schon sechsmal (zuletzt 2020) gewonnen hat.

"Die Bayern sind eine große Mannschaft und richtig gut drauf. Es werden spannende Spiele mit hoffentlich vielen Zuschauern", sagte Ulmer.

Auch Salzburg-Sportchef Christoph Freund fiebert dem pikanten Kräftemessen entgegen. "Es ist fast ein Derby, deutsch-österreichische Duelle sind immer etwas Besonderes. Für mich gehören die Bayern zu den drei besten Teams der Welt. Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern Gas geben und dagegenhalten. Das können wir schon jetzt versprechen."

Rapid trifft im Play-off der Conference League voraussichtlich auf Vitesse Arnheim. Oder wird es doch noch Tottenham? (alex)