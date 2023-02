Bayern parierten den Angriff von Union Berlin – 3:0

Die Münchner holten sich mit dem Heimsieg gegen den bis dahin punktgleichen Verfolger die Tabellenführung zurück, die Dortmund durch das 1:0 in Hoffenheim tags zuvor übernommen hatte.

"Das ist die Aktivität, die wir brauchen. Wir waren beweglich, aggressiv im Zweikampf", sagte Thomas Müller. Nach dem 1:0 von Eric Maxim Choupo-Moting (31.) hatte er die weiteren Treffer von Kingsley Coman (40.) und Jamal Musiala (45.+1) vorbereitet.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht"

Den Berlinern um Kapitän Christopher Trimmel war die Müdigkeit vom 3:1 gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag anzusehen, der den Aufstieg in das Achtelfinale der Europa League bedeutet hatte. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war zufrieden: "Wir wollten unterstreichen, was unser Anspruch ist. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.