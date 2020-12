Bayern Münchens Lewandowski Fußballer des Jahres

Der Pole gewann die Wahl vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und erhielt am Donnerstag in Zürich erstmals diese Auszeichnung. Lewandowski holte mit dem FC Bayern München in diesem Jahr die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup.

Als Trainer des Jahres wurde etwas überraschend nicht Bayerns Hansi Flick, sondern Liverpools Jürgen Klopp geehrt. Die Trophäe für die Fußballerin des Jahres ging an die Engländerin Lucy Bronze von Manchester City. David Alaba schaffte es nicht in die FIFA-Weltauswahl.