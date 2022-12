Bayern München hat als Neuer-Ersatz drei WM-Torhüter im Visier

Deutschlands Rekordmeister Bayern München bereitete die Weltmeisterschaft in Katar doppelt Kopfzerbrechen: Zuerst riss bei Verteidiger Lucas Hernandez das Kreuzband in Frankreichs erstem Gruppenspiel gegen Australien (3:1), dann nutzte Torhüter Manuel Neuer die Freizeit wegen Deutschlands Ausscheiden in der Vorrunde für eine Ski-Tour – und brach sich dabei den Unterschenkel. Beide fallen bis Saisonende aus.