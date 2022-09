Bayern: Mehr Tore und kein Übermut

"Jetzt schalten wir um auf den Champions-League-Modus", sagte Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem heutigen Auftakt in Mailand gegen Inter (21 Uhr, Servus TV). Nach den beiden 1:1 zuletzt in der Bundesliga gegen Mönchengladbach und Union Berlin forderte der 45-Jährige "mehr Tore – und null komma null Übermut".

18 Mal in Serie hat Bayern München das Auftaktspiel gewonnen – selten war die Aufgabe aber so schwierig wie heute. "Das Auftaktspiel ist in so einer Gruppenphase ganz wichtig für das Gefühl und den weiteren Verlauf, um nicht unter Druck zu geraten", sagte Routinier Thomas Müller. Diesmal gilt das besonders: Als drittes Schwergewicht spielt der FC Barcelona in Gruppe D. Die Katalanen eröffnen zu Hause gegen den mutmaßlichen Punktelieferanten Pilsen.

Mit dem San-Siro-Stadion verbindet Müller gute Erinnerungen: "Es ist zwar nicht mehr das modernste Stadion, aber ich war als Kind schon mal als Zuschauer dort und bin immer noch sehr beeindruckt von der Geschichte." Er ist der einzige Profi im Bayern-Kader, der bereits gegen Inter spielte: 2010 verloren die Münchner das Champions-League-Finale 0:2, 2011 bedeutete das 2:3 zu Hause das Ausscheiden im Achtelfinale nach dem 1:0 in Mailand. Dort haben die Bayern alle drei bisherigen Spiele gegen Inter gewonnen.

Die Bayern wollen öfter treffen – Inter möchte die Zahl der Gegentore mindern. "Wir erhalten zu viele und müssen uns wesentlich verbessern", sagte Trainer Simone Inzaghi nach den beiden Serie-A-Niederlagen gegen Lazio Rom (1:3) und den AC Mailand (2:3) binnen einer Woche.

Debüt von Grillitsch?

In Gruppe A gastiert Vorjahresfinalist Liverpool in Neapel. Im Parallelspiel darf Florian Grillitsch auf sein Debüt für Ajax Amsterdam in der Partie gegen die Glasgow Rangers hoffen. Der 27-jährige Niederösterreicher, der am Donnerstag bei den Niederländern unterschrieben hatte, saß beim 4:0 am Samstag gegen Cambuur Leeuwarden auf der Bank.