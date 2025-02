Bayern im CL-Play-off mit 2:1-Hinspielsieg bei Celtic

Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer im Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 durch. Stefan Posch unterlag mit Atalanta Bergamo bei Club Brügge 1:2. Für Trainer Adi Hütter und seine AS Monaco setzte es ein 0:1 gegen Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam besiegte den AC Milan 1:0. Die Rückspiele folgen nächsten Dienstag.

Die Bayern landeten in Glasgow ihren fünften Pflichtspielsieg in Folge, erlebten dabei aber eine frühe Schrecksekunde: Nach nicht einmal einer halben Minute überwand Nicolas Kühn Goalie Manuel Neuer. Das Tor des Ex-Rapidlers zählte aber nicht, weil Celtic-Stürmer Adam Idah im Abseits gestanden war und Neuer irritiert hatte. Die Münchner waren in der ersten Hälfte klar tonangebend, gegen den defensiv kompakten schottischen Meister aber lange nicht wirklich zwingend.

Eine Einzelaktion von Michael Olise brach den Bann. Der Franzose setzte sich nach einem langen Ball auf der rechten Seite etwas glücklich durch und schloss sehenswert ins kurze Kreuzeck ab (45.). Harry Kane erhöhte kurz nach Seitenwechsel mit seinem siebenten Champions-League-Saisontor auf 2:0. Der Stürmerstar traf nach einem Corner volley aus kurzer Distanz (49.). Celtic kam durch Daizen Maeda ebenfalls nach einem Eckball noch zum Anschlusstreffer (79.) und darf im Rückspiel zumindest hoffen. Laimer spielte als Rechtsverteidiger durch.

Posch muss mit Atalanta zittern

Posch war in seinem ersten CL-Spiel für Atalanta bis zur 71. Minute im Einsatz, muss mit seinem neuen Club aber um den Aufstieg bangen. Brügges Führungstreffer ging ein schwacher Pass von Isak Hien auf den ÖFB-Verteidiger voraus, den Chemsdine Talbi abfing und danach den Torschützen Ferran Jutgla bediente (15.). Posch hatte sich beim Zuspiel ebenfalls nicht ideal verhalten, sondern vom Ball wegbewegt.

Der Steirer, erst vor zehn Tagen mit Kaufoption vom Ligarivalen Bologna ausgeliehen, begann sein drittes Pflichtspiel für Atalanta ungewohnt auf der halblinken Position in der Dreierabwehr, wechselte Mitte der ersten Hälfte aber auf seine angestammte rechte Seite. Der Ausgleich gelang Mario Pasalic kurz vor der Pause per Kopf (41.). Atalanta war dem Siegestreffer näher, dieser fiel aber auf der Gegenseite aus einem umstrittenen Strafstoß, den der eingewechselte Gustaf Nilsson verwertete (94.). Hien hatte Nilsson in einem Zweikampf im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen.

Niederlagen für Monaco und Milan

Monaco kassierte die dritte Niederlage in den jüngsten vier Pflichtspielen. Ein Tor von Vangelis Pavlidis machte den Unterschied (48.). Erschwert wurde die Aufgabe für Frankreichs Vizemeister durch Gelb-Rot für Al Musrati, der nach einem Foul eine Gelbe Karte für Benficas Alvaro Carreras gefordert hatte (52.). Hütter hatte den Winter-Neuzugang aus Libyen erstmals in die Startformation gestellt.

Feyenoord war im ersten Spiel unter Interimscoach Pascal Bosschaart auch ohne den verletzten Abwehrroutinier Gernot Trauner erfolgreich. Den einzigen Treffer erzielte zwei Tage nach der Trennung von Brian Priske der Brasilianer Igor Paixao - allerdings unter Mithilfe von Milan-Torhüter Mike Maignan, der den Ball am kurzen Eck passieren ließ (3.).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper