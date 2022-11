Bayern gegen Paris: "Das wird ein Leckerbissen"

Nur vier Gegner waren für Bayern München im Achtelfinale der Champions League möglich gewesen, der oft zugeschriebene "Bayern-Dusel" spielte bei der Auslosung in Nyon aber nicht mit: Der deutsche Meister zog mit Paris Saint-Germain den wohl schwierigsten Gegner.

"Das wird ein Leckerbissen für jeden Fußball-Fan. Ein Top-Spiel gegen einen Top-Gegner, eine der besten Mannschaften der Welt und ein paar der weltbesten Spieler", beschrieb Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Herausforderung gegen Kylian Mbappe, Lionel Messi und Neymar. "Wir wurden nicht belohnt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem makellosen Gruppensieg ein wenig sauer.

Vorstandsboss Oliver Kahn nahm die hohe Hürde gelassen zur Kenntnis. Er erinnerte an das gewonnene Champions-League-Finale gegen Paris 2020 (1:0) – und an die Vorsaison. Da schieden die Bayern gegen Villarreal aus, damals ein "in Anführungszeichen nicht so schweres Los".

Auf Trainer Oliver Glasner und seine Frankfurter warten Spiele gegen den ungeschlagenen italienischen Tabellenführer Neapel. In der Außenseiterrolle fühlte sich die Eintracht ja bereits auf dem Weg zum Europa-League-Triumph wohl. Zu einer Neuauflage des Finales der Vorsaison kommt es im Duell zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Liverpool.