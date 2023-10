Bayern denken über Verpflichtung von Boateng nach

Es ist ein möglicher Wechsel, der doch überrascht. Jerome Boateng steht vor der Rückkehr zum FC Bayern München. Der 35-Jährige ist aktuell vereinslos und darf deshalb sofort wechseln. Die Bayern haben Probleme auf der Innenverteidigerposition, nachdem zuletzt im Cup gegen Münster Minjae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt verletzungsbedingt gefehlt hatten. Beim 2:2 in der Liga am Wochenende waren zwar Kim und Upamecano wieder zurückgekommen, dennoch herrscht bei den Bayern vor dem morgigen Champions-League-Spiel gegen FC Kopenhagen Vorsicht. Am Sonntag trainierte Boateng bereits mit den Bayern mit.

Im Bayern-Umfeld gibt es doch auch deutliche Kritik an einem möglichen Transfer. Es spricht nicht für eine gute Kaderpolitik, wenn bereits im Oktober ein vereinsloser Spieler geholt werden muss. Beim Spitzenspiel gegen Leipzig retteten die Bayern nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden.

In Leipzig stand die erste Hälfte im Zeichen der Gastgeber, die allerdings bei ihren Toren auch eine Portion Glück hatten. Das 1:0 fiel nach einem abgefälschten Schuss von Lois Openda (20.), beim 2:0 durch Castello Lukeba (26.) nach einem Corner profitierten die Leipziger von einem Fehler des Bayern-Goalies Sven Ulreich.

Nach dem Seitenwechsel dominierten ganz klar die Münchner, doch mehr als die Treffer von Harry Kane (57.) aus einem Hand-Elfmeter und Leroy Sane (70.) aus einem Konter nach einem Eckball für Leipzig war für den Rekordchampion nicht mehr drin. Bei RB spielte Xaver Schlager durch, Nicolas Seiwald wurde in der 64. und Christoph Baumgartner in der 72. Minute eingewechselt. Bayern-Coach Thomas Tuchel ließ Konrad Laimer als Rechtsverteidiger durchspielen.

Bayer Leverkusen profitierte vom Remis der Bayern im Spitzenspiel und übernahm mit dem 3:0-Sieg über Mainz die Tabellenführung.

