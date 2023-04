Bayern-Beben: Steht auch Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn vor dem Aus?

An der Säbener Straße hängt der Haussegen schief: Das gestrige Aus in der Champions League gegen Manchester City könnte nach den turbulenten vergangenen Wochen möglicherweise der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt - und nun tatsächlich auch personelle Konsequenzen in der Führungsriege nach sich ziehen.

Wie Sky-Experte Jan Aage Fjörtoft über Twitter verkündet, soll der FC Bayern sogar bereits eine Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn in die Wege geleitet haben. Es sei nur "eine Frage der Zeit", bis die Klubikone ihren Posten räumen müsse. Von einem ähnlichen Szenario berichtet auch die "Bild": Man müsse "zwangsläufig schlussfolgern, dass Kahn nun brutal wackelt".

Lahm als Nachfolgekandidat

Kahn, der im Sommer 2021 die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge antrat, steht in München eigentlich noch bis Ende 2024 unter Vertrag. Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic soll dagegen nicht als Wackelkandidat gelten. Fjörtoft will darüber hinaus auch schon über einen möglichen Nachfolger für Wackelkandidat Kahn Bescheid wissen. So sollen neben Präsident Herbert Hainer auch Ex-Präsident Uli Hoeneß für den vakanten Posten des Vorstandsvorsitzenden im Gespräch sein. Noch bessere Karten soll jedoch Vereinslegende Philipp Lahm haben.

