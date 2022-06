Bale: "Es ist das, woraus Träume gemacht sind"

"Das war mein letztes Ziel, das ich in meiner Karriere erreichen wollte", sagte Wales-Kapitän Gareth Bale. Mit dem 1:0 im Play-off-Finale gegen die Ukraine in Cardiff lösten die Waliser das letzte europäische WM-Ticket. In Katar treffen sie in Gruppe B auf England, den Iran und die USA.

Ein Eigentor von Ukraine-Kapitän Andrej Jarmolenko bescherte die ersten Endrunden-Teilnahme seit 1958. "Es ist das, woraus Träume gemacht sind. Ich bin so froh", sagte Bale. Der Vertrag des 32-Jährigen bei Real Madrid läuft am Monatsende aus, deswegen war über dessen Karriereende spekuliert worden. Die WM in Katar wird der Offensivspieler nun sicher noch mitnehmen, an Angeboten von Klubs soll es nicht mangeln. "Ich habe eine Menge", sagte Bale.

Freude und Mitgefühl

Zur Vorfreude auf die Endrunde mischte sich Mitgefühl mit dem Gegner. "Jeder auf der Welt fühlt mit der Ukraine", hatte der Wales-Kapitän schon vor dem Anpfiff gesagt. Bei den ukrainischen Spielern galt nach dem geplatzten WM-Traum wieder die Sorge den Menschen in ihrer vom Krieg geplagten Heimat. "Wir müssen alle zusammenstehen, wir müssen gegen den Krieg zusammenhalten. Denn heute ist es die Ukraine, morgen kann es Ihr Land sein. Jeder möchte in Frieden leben", sagte Manchester Citys Oleksandr Sintschenko.