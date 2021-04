Bachmann stieg mit Watford in die Premier League auf

Die "Hornets" sind in der zweithöchsten Liga nach einem 1:0-Heimsieg über Millwall zwei Runden vor Schluss ebenso wie Spitzenreiter Norwich nicht mehr von den direkten Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Der 26-jährige Bachmann ist seit Jahresbeginn Einsergoalie beim FC Watford und der Fels in der Brandung. In 13 von 22 Meisterschaftspartien blieb der Wiener ohne Gegentreffer.

Vom Sprung in die höchste englische Liga darf auch noch Barnsley träumen. Der Verein des früheren LASK-Trainers Valerien Ismael gewann daheim ohne den verletzten Ex-LASK-Stürmer Dominik Frieser, aber mit Michael Sollbauer (bis zur 51. Minute) gegen Rotherham United 1:0 und ist damit nicht mehr aus den Play-off-Rängen zu verdrängen. Brentford, Bournemouth, Swansea und Barnsley spielen um ein Premier-League-Ticket.