Austria muss nach 1:1 gegen Breidablik um Aufstieg bangen

Die Violetten kamen am Donnerstag zu Hause gegen den isländischen Vertreter Breidablik nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:0) hinaus. Die Wiener benötigen im Rückspiel nächsten Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Kopavogur in jedem Fall ein Tor, um nicht bereits bei ihrem Europacup-Einstieg in der 2. Quali-Runde auszuscheiden.

Ein Tor von Marco Djuricin (32.) war für einen Heimsieg vor 6.000 Zuschauern zu wenig. Alexander Sigurdarson gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (47.). Breidablik hatte 2013 in der Europa-League-Qualifikation bereits gegen Sturm Graz mit dem Aufstieg überrascht.