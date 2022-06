Australien fährt dank Hampelmann Redmayne zur WM

Der Mann mit dem Vollbart parierte beim 5:4 im interkontinentalen Play-off am Montag gegen Peru den entscheidenden Elfmeter zur WM-Teilnahme der "Socceroos". Für Redmayne war es erst sein zweiter Pflichtspieleinsatz im Nationalteam nach einem gegen Nepal im Juni des Vorjahres. Der Poker von Trainer Graham Arnold ging auf. Er hatte den Keeper erst in der 120. Minute gebracht.

"Wie sich herausstellte, erwies sich Arnolds mutiger Wechsel als Meisterleistung", schrieb der "Sydney Morning Herald". Der 33-jährige Redmayne, der für den Sydney FC in der australischen Liga spielt, versuchte in Hampelmann-Manier die gegnerischen Schützen zu entnerven. Er hüpfte auf einem Bein, rannte von links nach rechts und ging in die Hocke. Mit Erfolg: Ein Ball prallte an die Stange, den letzten Elfer parierte Redmayne. Dabei hatte die Entscheidung im katarischen WM-Stadion von Ar-Rayyan denkbar ungünstig für die Australier begonnen, da sie den ersten Penalty verschossen.

Angst, die Orientierung zu verlieren, habe er nicht, versicherte Redmayne nach Schlusspfiff der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nur wichtig, unmittelbar vor dem Schuss wieder in der Mitte zu stehen. "Ich würde mich nicht als Held bezeichnen. Ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen", sagte der 1,94-m-Mann. Er berichtete auch über Gespräche mit dem slowenischen Referee Slavko Vincic. "Er hat mir ein paar Mal gesagt, dass er mir Gelb gibt, weil ich versuche, die (gegnerischen) Spieler zu provozieren. Aber ich sagte, dass ich das nicht tue." Am Ende habe der Unparteiische gemeint, er solle im Erfolgsfall nicht zu sehr jubeln. "Er sagte, wir müssen erst alles via VAR checken, weil du dich so viel bewegst."

Teamchef Arnold sah seine Taktik aufgehen. "Ich habe versucht, sie mental zu beeinflussen. Sie haben sich wahrscheinlich gefragt: 'Warum kommt der Kerl, er muss gut sein'", meinte der 58-Jährige. Seit drei Jahren ist Arnold Trainer der australischen Auswahl.

Der Matchwinner war vor ein paar Jahren noch weit entfernt von einer WM-Reise. Redmaynes Karriere stockte, er wollte mit dem Kicken aufhören und Lehrer werden, an einer Grundschule in Sydney arbeiten. Im Jänner 2017 kam die Wende, erstmals im Nationalteam spielte Redmayne im Juni 2019 in einem Freundschaftsspiel gegen Südkorea. Zwei Länderspiele sind seither dazugekommen. Im Gehäuse der Australier ist Kapitän und Stammtorhüter Mathew Ryan vom spanischen Erstligisten Real Sociedad unumstritten.

Spielen werden die Australier bei ihrer insgesamt sechsten WM-Teilnahme und der fünften hintereinander in der Gruppe D mit Frankreich, Dänemark und Tunesien. Ihr bestes Abschneiden bei einer WM war das Erreichen der Runde der besten 16 beim Turnier 2006 in Deutschland.