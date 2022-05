Ausnahmezustand in Paris: Eine Stadt färbt sich rot-weiß

7000 Sicherheitskräfte sind auf einen Ansturm der Fanmassen aus beiden Lagern vorbereitet. Bis zu 60.000 Sympathisanten des englischen Traditionsklubs – die meisten ohne Tickets, für die auf dem Schwarzmarkt 5000 Euro und mehr verlangt werden – dürften anreisen, auch aus Spanien kündigen sich Zigtausende an.

Auf den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly wurde ein Alkoholverbot verhängt, 14 Maschinen aus Liverpool, 61 aus London und 91 aus Madrid dominieren am Matchtag den Luftraum über der 2,2 Millionen Einwohner zählenden Metropole, in der mehr als 90 Prozent der Hotelzimmer ausgebucht sind. Wer noch keines hat, muss für eine magische Nacht tief in die Tasche greifen. Unter 245 Euro ist nichts zu bekommen, das Drei-Sterne-Hotel "ibis Paris Gare de Lyon Ledru Rollin" glaubt tatsächlich, um 10.004 Euro einen Abnehmer für ein 15 Quadratmeter kleines Zimmer (Frühstück noch nicht inkludiert) finden zu können. Der Dreistigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Das Modewort heißt "abkassieren", die Tourismusbranche lechzt infolge karger Coronamonate nach Rekordeinnahmen. Dieses verlängerte Wochenende ist prädestiniert dafür – Feiertag, Fußball und zum Drüberstreuen die French Open mit Rafael Nadal, für den 13 auch eine Glückszahl ist: Er hat den Tennis-Klassiker in Roland Garros genauso oft gewonnen wie sein Lieblingsklub Real Madrid die "Königsklasse". Die Mission 14 läuft.

Real Madrid um Superstar Karim Benzema beim Abschlusstraining im Stadion. Bild: FRANCK FIFE (AFP)

Die Champions-League-Finalisten dürfen sich wie die Hotellerie über einen warmen Geldregen freuen. Auf den Sieger warten 20 Millionen Euro, auf den Verlierer immerhin noch 15,5 Millionen. Doch in erster Linie geht es um Ruhm und Ehre.

"Das ist ein Riesenmatch – noch dazu in meiner Heimat. Wir sind bereit für diesen allerletzten Schritt", betonte der französische Teamstürmer und Real-Kapitän Karim Benzema (34). Er kann wie schon in den K.o.-Duellen mit Paris SG, Chelsea und Manchester City den Unterschied ausmachen. 44 Tore in 45 Saison-Pflichtspielen für das "Weiße Ballett" haben den Routinier in die Pole-Position für die Kür zum Weltfußballer des Jahres gehievt. Doch auch Mohamed Salah vom FC Liverpool (31 Treffer) glaubt, dass er diesen Titel verdient.

Der 29-Jährige hegt Revanchegelüste für das mit 1:3 verlorene Finale 2018, in dem ihn Ex-Real-Verteidiger Sergio Ramos in der 30. Minute rustikal aus dem Spiel nahm. Was passiert heute?

Ein gutes Omen?

Am Sonntag verpasste der FC Liverpool im Fernduell mit Manchester City den englischen Premier-League-Titel, trotzdem gehen die "Reds" erhobenen Hauptes in ihr zehntes Champions-League-Finale. Sechs Endspiele entschied der Traditionsklub für sich.

"Es war so oder so eine großartige Saison. Sollten wir die Trophäe gewinnen, ist es eine fantastische", sagte Erfolgstrainer Jürgen Klopp, der mit seinem Team heuer schon den englischen Ligapokal und den FA-Cup erobert hat.

Der FC Liverpool ist mit einer Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage in Paris gelandet. Hier hat der hochdekorierte Verein von der Merseyside schon 1981 in der Königsklasse, die damals unter der Bezeichnung Europacup der Landesmeister lief, triumphiert. Linksverteidiger Alan Kennedy schoss im Prinzenparkstadion das "goldene Tor" (82. Minute) zum 1:0 gegen Real Madrid. Ein gutes Omen?

1981: Alan Kennedy feierte in Paris. Bild: FC Liverpool

Alabas dritter Streich?

2013 und 2020 triumphierte David Alaba im Trikot des FC Bayern in der Champions League. Heute peilt der 29-jährige Wiener, der nach mehrwöchiger Pause wegen Adduktorenproblemen am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, mit Real Madrid den dritten Streich an. Es wäre der bereits 30. Titel in der beeindruckenden Karriere des ÖFB-Teamspielers.

„Für Momente wie dieses Finale arbeitet man jeden Tag sehr hart. Die Gefühlslage ist positiv“, betonte Alaba, den mit dem Stade de France in Saint-Denis besondere Erinnerungen verbinden. Am 14. Oktober 2009 feierte er dort im zarten Alter von 17 Jahren und 112 Tagen sein Debüt in der Nationalmannschaft. „Da ist für mich ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen, hoffentlich kann ich mir den nächsten erfüllen“, sagte Alaba.

Das Stadion

Ursprünglich war das Finale an St. Petersburg vergeben worden, im Februar wurde es nach Saint-Denis bei Paris verlegt. Das Stade de France wurde 1998 eröffnet und ist mit 81.338 Plätzen das größte Stadion Frankreichs. In der Heim-Arena der französischen Nationalmannschaft wurde bei der WM 1998 und bei der EM 2016 gespielt. Es ist zum dritten Mal die Bühne für das Champions-League-Finale nach 2000 (Real Madrid – Valencia 3:0) und 2006 (FC Barcelona – Arsenal 2:1).

Bild: GEPA pictures/ Patrick Steiner (GEPA pictures)

Der Pokal

Die ursprüngliche Version der Trophäe wurde vom Schweizer Jürg Stadelmann gestaltet und erstmals 1968 übergeben. Seither wurde der Pokal vier Mal überarbeitet. Bis 2008 durften Klubs den Pokal behalten, wenn sie den Bewerb drei Mal hintereinander oder insgesamt fünf Mal gewannen. Seither muss das Original zurückgegeben werden, die Sieger bekommen eine Nachbildung. Das Original ist 73,5 Zentimeter hoch und wiegt 7,5 Kilogramm.