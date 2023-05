Ausnahmezustand in Dortmund: 90 Minuten bis zur Eskalation?

Tag der Entscheidung in der deutschen Fußball-Bundesliga: Heute um 15.30 Uhr (Sky überträgt live) schickt sich Borussia Dortmund an, den FC Bayern, der zuvor zehn Mal in Serie den Meistertitel gewonnen hat, zu entthronen. Bei einem Heimsieg über Mainz wäre alles klar. Ein Unentschieden reicht dann, wenn die Münchner nicht in Köln gewinnen.

BVB-Coach Edin Terzic beschäftigt sich nicht mit Rechenspielen: "Ich habe keine Lust auf Konjunktive. Wir haben einen Job zu erledigen und werden alles, was wir haben, investieren. Wir wollen gemeinsam unseren Weg krönen."

Im Ruhrpott sind sie überzeugt, dass nichts mehr anbrennt. Zu stark hat sich Dortmund in diesem Kalenderjahr in der Festung Signal Iduna Park vor durchschnittlich 80.000 Augenzeugen präsentiert. Zehn Pflichtspiele, zehn Siege, 39 Volltreffer – so sieht Dominanz aus.

Deshalb ist es absolut legitim, die große Party auf dem Borisplatz am Sonntag, zu der 250.000 Fans erwartet werden, in großem Stil zu planen. Die Bierfässer stapeln sich, an der vier Kilometer langen Meistertruck-Strecke sind für Hotelzimmer 600 Euro aufwärts zu berappen, es herrscht schon jetzt Ausnahmezustand.

Die Borussia hätte für das Mainz-Match an die 300.000 Tickets verkaufen können, 800 Journalisten haben um Akkreditierungen angefragt, die BVB-Aktie ist um 30 Prozent nach oben geschossen.

Das Goldene Buch der Stadt ist aufgeschlagen, jetzt gilt es noch das letzte Kapitel zu schreiben. "Es wäre unglaublich, mit den vielen Menschen und der Meisterschale in der Hand zu feiern", sagte Stürmer Sebastien Haller, der wie kein anderer für den Dortmunder Höhenflug steht: Der 28-jährige Ivorer hat sich nach einer Hodenkrebsdiagnose in bestechender Manier zurückgekämpft und neun Tore sowie drei Assists beigesteuert.

Mainz ist trotzdem ein gefährlicher Außenseiter, der Tabellenneunte kann nicht mehr ins internationale Geschäft einziehen und deshalb locker drauflosspielen.

Für andere Klubs geht es um deutlich mehr: Union Berlin (gegen Bremen) und der SC Freiburg (in Frankfurt) kämpfen im Fernduell um den vierten Champions-League-Startplatz und damit um Millionen. Auch im Liga-"Keller" ist die Spannung zum Greifen: Wer folgt Hertha BSC in die Zweitklassigkeit? Schalke beschwört den königsblauen Geist für ein Wunder in Leipzig, auch für Augsburg, Stuttgart und Bochum wird die letzte Runde zur Zitterpartie.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos