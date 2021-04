Auch EURO-Spiele in Amsterdam mit Publikum

Österreichs Fußball-Nationalteam, das am 2. Juni ein Testmatch in Middlesbrough gegen England bestreitet, wird laut derzeitigem Stand alle Gruppenspiele der EURO 2021 vor Stadionzuschauern bestreiten. Einen Tag nach der Ankündigung Rumäniens, zu den Matches der rot-weiß-roten Auswahl gegen Nordmazedonien (13. Juni) und die Ukraine (21. Juni) in Bukarest 13.000 Fans zuzulassen, meldete sich gestern der niederländische Verband. Man plane für die Partien in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam mit 12.000 Besuchern. Das gelte auch für das Duell der Gastgeber mit Österreich am 17. Juni.

Stadionzuschauer müssten einen negativen Coronatest vorweisen und sich an ein strenges Covid-Protokoll halten, gab der Verband (KNVB) bekannt. Basierend auf Studien und der epidemiologischen Situation im Juni könne die Zuschauerzahl erhöht oder auch "nach unten korrigiert" werden, hieß es weiter.

Heute (21 Uhr) sind in der Amsterdamer ArenA noch keine Zuschauer zugelassen. Ajax trifft im Viertelfinal-Hinspiel zur Europa League auf den italienischen Traditionsklub AS Roma. PULS 4 überträgt dieses Schlagerspiel live.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.