Auch der LASK blickt heute auf Rapid

Schafft mit dem SK Rapid heute ein zweiter Klub neben dem LASK den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Conference-League? Die Chancen stehen vor dem heutigen Rückspiel gegen Vitesse Arnheim (21 Uhr, Servus TV live) nach dem 2:1-Sieg in Wien gut.

Auch beim LASK wird man heute einen Blick auf diese Partie werfen. Ein Spiel gegen Rapid ist im Achtelfinale noch ausgeschlossen. Erst ab dem Viertelfinale können Mannschaften, die aus dem gleichen Land kommen, gegeneinander gelost werden. Vitesse Arnheim wäre hingegen schon ein möglicher Gegner. Der LASK wird im Achtelfinale am 10. März (auwärts) und am 17. März (daheim in St. Pölten) auf eine jener Mannschaften treffen, der heute der Aufstieg gelingt. Darunter befinden sich so prominente Namen wie PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Leicester City, Celtic Glasgow, Fenerbahce Istanbul, Slavia Prag und Sparta Prag.

Noch bevor man weiß, wer der Gegner ist, startet bei den Linzern bereits heute ganz bewusst der Kartenvorverkauf. Unter dem Motto "Blind Date" können jene Fans Karten erwerben, die ihren Verein unabhängig vom Namen des Gegners im Europacup sehen wollen.

Bei Rapid spricht Trainer Ferdinand Feldhofer von einer "historischen Chance", wären doch die Hütteldorfer zum ersten Mal seit 1997 in einem europäischen Achtelfinale dabei. Damals hatte Rapid im UEFA-Cup gegen Lazio Rom den Kürzeren gezogen. Da die Auswärtstorregel abgeschafft wurde, würde jeder Sieg von Vitesse mit einem Tor Unterschied eine Verlängerung bringen. Auf ein Unentschieden will es Rapid heute aber nicht anlegen. Feldhofer: "Wir werden sicher nicht auf ein 0:0 gehen, das ist nicht in unserer DNA. Wir werden von Anfang an auf Sieg spielen".