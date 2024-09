AS Roma trennte sich nach schwachem Saisonstart von De Rossi

Die 41-jährige Club-Legende hatte die Roma erst im Jänner als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Nun übernimmt der Kroate Ivan Juric, der zuletzt drei Jahre lang erfolgreich Torino gecoacht hat.

Der 49-jährige Juric unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende, der sich laut italienischen Medien mit einer Champions-League-Qualifikation verlängert. In dieser Saison geht die Mannschaft in der Europa League an den Start. Die Römer holten in den ersten vier Spielen nur drei Unentschieden und verloren ihr bisher einziges Heimspiel gegen den Außenseiter Empoli. De Rossi spielte als Profi von 2002 bis 2019 für die Roma, mit Italiens Nationalteam wurde er 2006 Weltmeister.

