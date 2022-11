AS Rom: Salzburg freut sich auf die Mourinho-Show

Der Wunsch Manchester United wurde Salzburg bei der Auslosung der Zwischenrunde in der Fußball-Europa-League nicht erfüllt – der AS Rom ist aktuell aber eine ebenso große Herausforderung. "Eine schöne, große Aufgabe kommt auf uns zu", sagte Sportdirektor Christoph Freund über die Duelle mit dem aktuellen Sechsten der Serie A.

Österreichs Meister zog in Nyon sportlich ein ganz schwieriges Los, dafür aber auch ein besonders attraktives. "Es ist ein richtig großer, traditionsreicher Verein aus Italien. Man braucht sich das nur anzuschauen: rund 400 Millionen Euro Marktwert, die Europa Conference League gewonnen, ein Startrainer", zählte Freund auf.

Christoph Freund, Salzburg-Sportdirektor Bild: GEPA pictures

Der Startrainer heißt Jose Mourinho. Der Stern des Portugiesen schien nach den gescheiterten Engagements bei Manchester United und Tottenham im Sinkflug, seine Spielweise wirkte aus der Zeit gefallen – doch beim AS Rom ging er wieder auf. In der ersten Saison führte der 59-Jährige den Klub zum Premierensieg in der Europa Conference League, dem ersten internationalen Titel der "Roma" seit 61 Jahren.

Damit machte er seine persönliche Europacup-Trophäensammlung komplett: In der Champions League triumphierte er mit den Außenseitern FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010), die Europa League gewann er mit Manchester United (2017) und den UEFA-Cup ebenso mit Porto (2003). Dazu kommen drei Meistertitel in Spanien mit Chelsea, zwei in Italien mit Inter Mailand und einer in Spanien mit Real Madrid.

Mourinhos Selbstvertrauen hatte auch in der zwischenzeitlichen Dürrephase nicht gelitten. Noch immer drängt er in den Mittelpunkt, noch immer schimpft er die Mannschaft wie kaum ein anderer Trainer in der Öffentlichkeit – aber ebenso noch immer folgen ihm die Spieler blind.

Ähnlich wie der AC Mailand

Am 16. Februar macht Roms Mourinho-Show in Salzburg Station, eine Woche später wird im Stadio Olimpico gespielt. "Sicher wäre das Rückspiel vor eigenen Fans schöner gewesen", sagte Salzburgs Andreas Ulmer, aber "grundsätzlich braucht man in beiden Spielen eine richtig gute Leistung, wenn man weiterkommen will."

Serie-A-Konkurrent AC Mailand stand Salzburg schon in der Champions-League-Gruppe gegenüber (1:1, 0:4). Den AS Rom stellt Freund "auf eine ähnliche Stufe". Dass das große Los im Salzburger Selbstverständnis keine unlösbare Aufgabe ist, zeigte Ulmer, indem er schon weiter vorausschaute: "Wenn wir über so einen Gegner drüberkommen wie die AS Roma, dann wächst das Selbstvertrauen weiter."