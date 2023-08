Arnautovic stellte sich mit einer Vorlage vor

Drei Tage nachdem sein Wechsel von Bologna fixiert worden war, gab der 34-Jährige sein Comeback für den 19-maligen Meister und bereitete nach seiner Einwechslung beim 2:0 gegen Monza den zweiten Treffer von Lautaro Martinez vor (76.). Der 25-jährige Argentinier hatte zuvor (8.) auch die Führung erzielt.

"Wir haben ein gutes Match gespielt, ich bin mit jedem zufrieden", sagte Inter-Trainer Simone Inzaghi. "Auch die Einwechselspieler haben es gut gemacht." Unter diesen war Arnautovic, den Inzaghi in der 67. Minute anstelle von Zugang Marcus Thuram ins Spiel brachte. Es war der erste Einsatz im Inter-Dress für den Wiener seit dem 24. April 2010.

Während seines ersten Engagements bei Inter war Arnautovic nur dreimal in der Serie A zum Zug gekommen. "Vor 13 Jahren war ich mehr Fan als Spieler", sagte der ÖFB-Rekordteamspieler, der nun die Gelegenheit auf Titel wahrnehmen will. "Ich bin hierhergekommen, um eine Trophäe zu stemmen", sagte der Wiener. "Was für eine Emotion, wieder hier zu sein", schrieb er nach seinem Comeback im San-Siro-Stadion auf Instagram.

Florenz schoss sich warm

Florenz, Rapids Gegner im Play-off der Europa Conference League, schoss sich mit dem 4:1 gegen Aufsteiger FC Genua warm. Cristiano Biraghi (5.), Giacomo Bonaventura (11.), Nicolas Gonzalez (40.) und Rolando Mandragora (56.) erzielten die Tore.

