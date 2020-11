Arnautovic mit Shanghai im SL-Halbfinale gescheitert

Mit seinem Club Shanghai SIPG scheiterte Österreichs Fußball-Internationaler am Montag im Halbfinal-Duell gegen Jiangsu Suning. Nach Verlängerung setzte sich Jiangsu mit 2:1 durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Arnautovic kam erst im Finish der regulären Spielzeit aufs Spielfeld. Luo Jing traf dann in der 107. Minute entscheidend. Jiangsu musste ab der 58. Minute nach einer Roten Karte zu zehnt spielen, schaffte aber bereits in Unterzahl den Ausgleich (78.). SIPG war durch Yang Shiyuan (25.) in Führung gegangen.

SIPG trifft nun im Spiel um Platz drei auf den Verlierer aus Beijing Guoan und Guangzhou Evergrande. Die Partien sind am 7. und 11. November angesetzt. Ob Arnautovic dabei ist, ist unklar. Teamchef Franco Foda hatte angekündigt, den Wiener für die Länderspiel-Termine im November ins ÖFB-Team einzuberufen, sollten es die Südchinesen nicht ins Finale schaffen.