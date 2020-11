Argentiniens Idol Diego Maradona gestorben

An seinem Geburtstag Anfang November hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht. Vor dem ersten Spiel seines Vereins Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause kam er zwar kurz ins Stadion, um Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen. Allerdings musste er von zwei Begleitern beim Gehen gestützt werden. Die Partie selbst verfolgte der Weltmeister von 1986 auf Anraten seines Arztes von zu Hause aus.

Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona ist dann am 4. November wegen einer Gehirnblutung operiert worden. "Die Operation von Maradona ist vorbei und sie war ein Erfolg", schrieb sein Pressesprecher Sebastián Sanchi damals bei Instagram. "Alles lief wie geplant. Diego geht es gut und er ruht sich jetzt in seinem Zimmer aus."

Anschließend musste der Weltmeister von 1986 aber länger als geplant im Krankenhaus bleiben, weil er unter Entzugserscheinungen gelitten hatte. "Diego hat den vielleicht schwierigsten Moment seines Lebens durchgemacht, und ich denke, es war ein Wunder, dass sie (die Ärzte, Anm.) diese Blutung in seinem Gehirn gefunden haben, die ihn das Leben hätte kosten können", betonte sein Anwalt Matias Morla.

Diego Armando Maradona beim Aufwärmen für seinen Klub Napoli:

"Life is Life" wird übrigens bis heute noch beim Aufwärmen bei den Süditalienern eingespielt.

Steckbrief des ehemaligen argentinischen Weltklasse-Fußballers

Buenos Aires. DIEGO ARMANDO MARADONA:

Geboren: 30. Oktober 1960 in Villa Fiorito (Buenos Aires)

Gestorben: 25. November 2020 in Tigre (Buenos Aires)

Größe/Gewicht: 1,68 m/70 kg (zu aktiven Zeiten)

Position: Offensives Mittelfeld

Stationen als Profi:

Argentinos Juniors (1976-81)

Boca Juniors (1981-82)

FC Barcelona (1982-84)

SSC Napoli (1984-91)

FC Sevilla (1992-93)

Newell's Old Boys (ARG/1993)

Boca Juniors (1995-97)

Stationen als Trainer:

Deportivo Mandiyu Corrientes (ARG/1994)

RC Avellaneda (ARG/1995)

Argentinien (2008 bis 2010)

Al-Wasl (VAE/2011 bis 2012)

Fujairah (VAE/2017 bis 2018)

Dorados de Sinaloa (MEX/2018 bis 2019)

Gimnasia de La Plata (ARG/2019 bis 2020)

Größte Erfolge (alle als Spieler):

Weltmeister 1986

WM-Finalist 1990

vier WM-Teilnahmen (1982, 1986, 1990, 1994)

91 Länderspiele in Argentiniens Nationalteam (34 Tore)

Argentinischer Meister 1981 mit Boca Juniors

Spanischer Meister 1983 mit Barcelona

Italienischer Meister 1987 und 1990 mit SSC Napoli

UEFA-Cup-Sieger 1989 mit Napoli

Italienischer Cup-Sieger 1987 mit Napoli

Bester Fußballer der WM 1986

6-mal Südamerikas Spieler des Jahres (1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1992)

4-mal Argentiniens Fußballer des Jahres (1979, 1980, 1981, 1986)

U20-Weltmeister 1979 und bester Spieler des Turniers in Japan

Auszeichnungen:

* Sein zweites Tor gegen England bei der WM 1986 in Mexiko -

Dribbling von der Mittellinie - wurde vom Weltfußballverband FIFA zum

Tor des 20. Jahrhunderts gewählt.

* In einer Internet-Abstimmung der FIFA unter Fans wurde Maradona

zum "Weltfußballer des Jahrhunderts" gewählt.

* Aufnahme in die Liste der besten Fußballer des 20. Jahrhunderts,

die sogenannten "FIFA 100"

Anmerkung: 1991 wegen Kokainkonsums, der zu einem positiven

Dopingbefund geführt hatte, für 15 Monate gesperrt.

Internationale Pressestimmen:

Buenos Aires/Wien. Pele (Fußball-Idol Brasiliens): "Eine traurige Nachricht, so einen Freund zu verlieren. Möge Gott seiner Familie genug Kraft geben. Eines Tages werden wir sicher im Himmel gemeinsam kicken."

Herbert Prohaska (Österreichs Jahrhundert-Fußballer im ORF): "Zu meiner Zeit hat Neapel gegen den Abstieg gespielt, mit Maradona wurde Neapel dann zweimal Meister. Und Argentinien hat er zum Weltmeister gemacht, ein unglaublicher Spieler. Du hast ihn als Gegenspieler nur bewundert. Er war ein Spieler, der alles konnte, ein Genie."

Gary Lineker (Ex-Stürmer aus England): "Mit Abstand der beste Spieler meiner Generation und wohl der größte aller Zeiten. Nach einem gesegneten, aber problembelasteten Leben wird er hoffentlich Trost in den Händen Gottes finden. #RipDiego."

Boca Juniors (Argentinischer Club): "Ewiger Dank. Ewiger Diego."