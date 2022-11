Arbeitsmigranten in Katar: "Zwangsarbeit und Menschenhandel"

Mehr als ein Dutzend Mal seit der Vergabe der WM an Katar vor zwölf Jahren hat die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" auf die systematische Verletzung der Menschenrechte von Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen in Katar hingewiesen. Geändert hat sich in dieser Zeit nur wenig. Hehren Absichtserklärungen und Reformversprechen der Herrscherfamilie folgten nur selten Taten.