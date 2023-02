Anspannung bei Bayern trotz 3:0

Besonders der frustrierte Abgang von Leroy Sane nach seiner Auswechslung beim 3:0 in der Bundesliga gegen Bochum war nach dem Match Gesprächsthema.

Sane ging in Richtung Kabine, ohne mit Trainer Julian Nagelsmann oder seinen Teamkollegen abzuklatschen. Auch nach dem Spiel gab es keinen Kommentar. Dafür war Trainer Julian Nagelsmann umso deutlicher: Zur Halbzeit war der Trainer nach der schwachen Vorstellung in der ersten Hälfte nur 90 Sekunden lang in der Kabine gewesen. Bereits vor dem Spiel hatte er von den "Haifischen, die es bei einem großen Klub wie dem FC Bayern immer gibt", gesprochen. Es sollte ein Seitenhieb auf Kritiker im Hintergrund sein. Auch die Verfolger des FC Bayern siegten. Union Berlin bleibt nach dem 2:1 über Leipzig Zweiter, Dortmund (2:0 in Bremen) ist Dritter.

