Der Slowene schlug inhaltlich auch den Bogen zu den – derzeit auf Eis liegenden – Super-League-Plänen einiger Großklubs. "Heutzutage ruhen die Pläne mancher Führer in Fußball und Politik auf einer Form von Sehnsucht nach vergangener Größe oder der Angst, von neuen Kräften überholt zu werden", sagte Ceferin.

Die Champions-League-Reform (ab 2024) wurde modifiziert: Zwei der vier zusätzlichen Startplätze gehen an die beiden im Jahr zuvor erfolgreichsten Nationalverbände, im ursprünglichen Modell sollten sie an Klubs vergeben werden, die in der Vergangenheit Erfolge im Europacup gefeiert hatten, sich in ihrer Liga aber nicht für die Champions League qualifiziert haben. Zudem wächst die Zahl der Gruppenspiele pro Team von sechs auf acht statt wie bisher geplant auf zehn.