Ancelotti: "Jetzt holen wir uns City"

Zum Abschluss der Meisterparty am Cibeles Brunnen im Zentrum Madrids brachte Carlo Ancelotti die 150.000 Real-Fans noch einmal zum Jubeln: Forsch gab der Italiener, sonst ein eher stiller Vertreter seiner Zunft, direkt den Angriff auf den nächsten großen Titel aus. "Jetzt holen wir uns City!", rief der 62-Jährige den Anhängern zu. Gegen Manchester City läuft Real Madrid am Mittwoch im Bernabeu Stadion dem 3:4 aus dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League nach.

Ancelotti komplettierte durch das 4:0 gegen Espanyol Barcelona seine Titelsammlung: Nach Meisterschaften in Italien mit dem AC Mailand, in England mit Chelsea, in Frankreich mit Paris Saint-Germain und in Deutschland mit Bayern München ist der 58-Jährige nun der erste Trainer, der in allen fünf Top-Ligen den Meistertitel feierte. In seiner ersten Amtszeit bei Real Madrid von 2013 bis 2015 war ihm der Triumph noch versagt geblieben. Historisch war der 35. Meistertitel auch für Marcelo: Der Brasilianer gewann seine 24. Trophäe mit Real und überholte damit Francisco "Paco" Gento (1953 bis 1971 bei Real) als an Titeln gemessen erfolgreichsten Spieler der 120-jährigen Klubgeschichte.

Alaba hofft auf das Rückspiel

Zur Feier des Tages stemmte David Alaba wieder einen weißen Klappsessel in die Höhe. Für den Wiener war es der insgesamt elfte Meistertitel. Zehn davon hatte er mit Bayern München geholt, davon vor seinem Wechsel zu Real neun in Serie.

Alaba fehlte gegen Espanyol Barcelona verletzt. Ob der Wiener für das Match gegen Manchester City rechtzeitig fit wird, ist unklar. Er werde jedenfalls "alles dafür tun", versprach der 29-jährige Innenverteidiger.