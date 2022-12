Als ein Waldzeller Pele zurechtwies

An Österreich hatte Pele nicht nur gute Erinnerungen. Als er am 27. Juli 1959 in Wien mit dem FC Santos gegen den Wiener Sport-Club kickte, machte er keinen Stich und wurde nach einer Halbzeit ausgetauscht. Was ihn nicht daran hinderte, 1966 bei der Hochzeitsreise mit seiner (ersten) Frau in Wien einen Heurigen in Döbling zu besuchen. In Österreichs Hauptstadt wurde er nach seiner aktiven Karriere zweimal gefeiert.