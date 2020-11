Es ist schon ein Weilchen her, als ich zum ersten Mal Diego Armando Maradona „in echt“ traf. Es war der 14. Mai 1989, ich winkte ihm begeistert zu, er dürfte mich aber eher nicht gesehen haben. Ich war einer von 56.464 Pilgern in der damaligen Kathedrale von Neapel, auch Stadio San Paolo genannt, und saß ziemlich weit oben zwischen Menschen, die schon ausflippten, als Maradona vor dem Spiel gegen AS Roma seine Aufwärmartistik vorführte.