Als 60.000 Fans Laura Wienroither zu trösten versuchten

Gemessen an der Kulisse und am Stellenwert war das Champions-League-Semifinal-Rückspiel zwischen Arsenal und dem VfL Wolfsburg das zweitgrößte Match in der noch jungen Karriere der Laura Wienroither. Im Juli 2022 hatte die 24-jährige Frankenburgerin als rechte Verteidigerin die rot-weiß-rote Fahne beim 0:1 gegen England im EURO-Eröffnungsmatch vor 68.871 Zuschauern im legendären Old-Trafford-Stadion zu Manchester hochgehalten.