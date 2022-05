Alle Europacup-Endspiele finden mit österreichischer Beteiligung statt

Österreich darf stolz auf seine Fußball-Exporte sein. In jedem europäischen Klubbewerb steht zumindest ein rot-weiß-roter Akteur im Finale. Bei den Champions ist es David Alaba mit Real Madrid gegen Liverpool (28. Mai), in der Europa League nehmen es die Trainer in Diensten von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, Michael Angerschmid und Ronny Brunmayr, mit den Glasgow Rangers auf. Abwehrchef Martin Hinteregger wird beim Showdown in Sevilla (18. Mai) leider "wegen einer größeren Muskelverletzung" (O-Ton Glasner) nicht aktiv sein können.

Dafür ist Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner aktuell topfit und gesetzt. Der Linzer zog mit Feyenoord Rotterdam in das Endspiel der neuen Europa Conference League ein. Beim 0:0 in Marseille (Hinspiel 3:2) bot der 30-jährige Verteidiger eine tadellose Leistung und verpasste sein erstes Pflichtspieltor für den niederländischen Traditionsklub nur knapp. "Wenn man in einem Finale ist, will man das natürlich auch gewinnen", sagte Trauner vor dem Duell mit der AS Roma am 25. Mai in Tirana. "Wir sind natürlich der Underdog."