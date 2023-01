Alle Blicke sind auf Laimer gerichtet

Mit einem besonders brisanten Duell geht die deutsche Fußball-Bundesliga in das Jahr 2023. Beim Spiel zwischen Leipzig und Bayern München werden heute (20.30 Uhr, Puls 24, Sat 1) alle Blicke auf Konrad Laimer gerichtet sein. Laimers Vertrag in Leipzig läuft im Sommer aus. Dass die Bayern an einem Transfer basteln, ist längst bekannt. Dass dieser hinter den Kulissen längst unter Dach und Fach ist, wird zumindest hinter vorgehaltener Hand angenommen. Für den 25-Jährigen ist diese Partie auch eine