Alessandro Schöpf mit Vancouver im MLS-Play-off ausgeschieden

Die Kanadier verloren am Freitag beim Los Angeles FC mit 0:1 (0:0) und die "best of three"-Serie mit 1:2. Der Pole Mateusz Bogusz erzielte das Siegestor (62.) für den top-gesetzten Club der Western Conference, Schöpf wurde in der 75. Minute eingewechselt.

Am (heutigen) Samstag (22.00 Uhr MEZ) spielt der Steirer Hannes Wolf mit New York City FC um den Aufstieg ins Halbfinale der Eastern Conference. Im Duell mit FC Cincinnati steht es 1:1.

