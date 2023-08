Albtraum für Superstar Marta: Brasilien ausgeschieden

Eigentlich hätte Marta Brasiliens Team bei ihrem ersten Startelf-Einsatz bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland in das Achtelfinale schießen sollen, doch daraus wurde nichts. Eine große internationale Karriere ging sang- und klanglos mit einer Nullnummer gegen Jamaika vor 27.638 Zuschauern in Melbourne und dem Scheitern in der Gruppenphase zu Ende.

Zu den 17 WM-Toren, die Rekordschützin Marta erzielt hat, wird kein weiteres hinzukommen. Die Endrunde 2027 kommt für die 37-Jährige, die in der 80. Minute ausgewechselt wurde und von der Bank aus noch eine Doppel-Großchance von Zaneratto und Debinha (94.) sah, zu spät. "Wir sind enttäuscht. Wir haben nicht erwartet, dass unsere Reise so früh zu Ende sein würde", sagte die Ausnahmestürmerin, die schon bei einem Medientermin vor dem Anpfiff Tränen vergossen hatte.

"Ich hatte schon immer den Ruf, zu weinen. Jetzt werde ich ihn nicht mehr los", sagte Marta – auf ihre Errungenschaften angesprochen. "Als ich mit 17 meine erste WM spielte, kannte mich noch niemand. Ich hatte kein weibliches Idol. Wie hätte ich überhaupt andere Spielerinnen kennen sollen? Ihr habt ja keine Matches übertragen", blickte Marta zurück. Die Situation habe sich drastisch geändert. "20 Jahre später sind wir Fußballerinnen ein Bezugspunkt für Frauen auf der ganzen Welt. Wir haben Türen für die Gleichberechtigung geöffnet."

Jamaika bejubelte indes die Sensation, ein einziges Tor in drei Matches genügte, um an der Seite von Gruppensieger Frankreich (6:3 gegen Panama) den Sprung in das Achtelfinale zu schaffen. "Es ist ein großer Moment für uns, wir waren sehr diszipliniert und konsequent", freute sich Tottenham-Torfrau Rebecca Spencer, die bei dieser WM noch kein einziges Mal hinter sich greifen musste.

Konträr ist die Stimmungslage bei den Italienerinnen, die ihr Gruppenfinale gegen Südafrika 2:3 verloren und damit den Gegnerinnen das Achtelfinal-Ticket überlassen mussten. Bitter war nicht nur das 2:3 in der 92. Minute, sondern auch das Eigentor zum 1:1 (32.). Benedetta Orsis Rückpass ging an Freundin und Feindin vorbei ins eigene Netz – was für eine Slapstick-Einlage! Schweden siegte gegen Argentinien 2:0 und trifft im Achtelfinal-Schlager auf die USA.

Ergebnisse und Tabellen

Gruppe A : Endstand: 1. Schweiz 5, 2. Norwegen 4,

3. Neuseeland 4, 4. Philippinen 3

: Endstand: 1. Niederlande 7, 2. USA 5, 3. Portugal 4, 4. Vietnam 0 Gruppe F

Panama – Frankreich 3:6 (1:4)

Tore: Cox (2.), Pinzon (64./Elfmeter), Cedeno (87.); Salazar (21./Eigentor), Diani (28., 37./Elfmeter, 52./Elfmeter), Le Garrec (45.+5), Becho (100.)

Jamaika – Brasilien 0:0

Endstand: 1. Frankreich 7, 2. Jamaika 5, 3. Brasilien 4, 4. Panama 0

Argentinien – Schweden 0:2 (0:0)

Tore: Blomqvist (66.), Rubensson (90./Elfmeter)

Südafrika – Italien 3:2 (1:1)

Tore: Orsi (32./Eigentor), Magaia (67.), Kgatlana (92.); Caruso (11./Elfmeter, 74.)

Endstand: 1. Schweden 9, 2. Südafrika 4, 3. Italien 3, 4. Argentinien 1

Donnerstag, 12 Uhr: Marokko – Kolumbien

Donnerstag: 12 Unr: Südkorea – Deutschland

Tabelle: 1. Kolumbien 6, 2. Deutschland 3, 3. Marokko 3, 4. Südkorea 0

Samstag, 7 Uhr: Schweiz – Spanien

Samstag, 10 Uhr: Japan – Norwegen

Sonntag, 4 Uhr: Niederlande – Südafrika

Sonntag, 11 Uhr: Schweden – USA

Montag, 9.30 Uhr: England – Nigeria

Montag, 12.30 Uhr: Australien – Dänemark

Dienstag, 10 Uhr: 1. Gruppe H – Jamaika

Dienstag, 13 Uhr: Frankreich – 2. Gruppe H

