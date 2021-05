Alabas Transfer zu Real ist unter Dach und Fach

Während sich David Alaba mit Österreichs Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf auf die am 11. Juni beginnende Europameisterschaft vorbereitet, steigt die Vorfreude in Madrid. Real machte in den Abendstunden das Engagement der ehemaligen FC-Bayern-Langzeitgröße offiziell. Alaba hatte sich vor ein paar Tagen in der spanischen Hauptstadt aufgehalten, um – so hieß es – Häuser zu besichtigen und das Trainingszentrum in in Valdebebas zu besuchen.

Der 28-Jährige, an dem auch andere Topklubs wie der FC Barcelona, Manchester City, Paris SG oder Juventus interessiert gewesen sein sollen, entschied sich für den Rekordsieger in der Champions League. Real hat den prestigeträchtigsten Klubwettbewerb 13 Mal gewonnen, blieb aber in der abgelaufenen Saison ohne Titel.

Der Wiener erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag über fünf Jahre, er soll pro Saison ein Grundgehalt von rund 12,5 Millionen Euro netto erhalten. Hinzu gesellen sich erfolgsabhängige Prämien sowie ein üppiges Handgeld für die Unterschrift beim "Weißen Ballett".

Alaba, ein absoluter Wunschspieler des vorgestern zurückgetretenen Franzosen Zinedine Zidane, erwartet mit Spannung die Trainerentscheidung bei Real. Inter Mailands Meistermacher Antonio Conte soll der heißeste Anwärter auf den "heißen Stuhl" sein.

Onisiwo bleibt in Mainz

Mit Karim Onisiwo hat ein weiterer österreichischer EM-Teilnehmer die Weichen für seine fußballerische Zukunft gestellt. Der 29-jährige Offensivspieler verlängerte den Vertrag mit dem deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05 vorzeitig bis Ende Juni 2024.