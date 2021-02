Alabas Abschied: "Mein Spanisch? Nicht gut, aber auf dem Platz reicht es"

Dass der 28-Jährige den FC Bayern zu Saisonende verlassen wird, ist nun wirklich kein Geheimnis mehr.

Ob er kommende Saison bei Real Madrid andocken wird, wollte er auch auf wiederholte Nachfrage nicht preisgeben. "Ich weiß nicht, mit welchem Ohrwaschl du vorher zugehört hast", ging es in Richtung jenes Reporters, der bei dieser Frage nicht lockerlassen wollte. Oder, als die Frage gestellt wurde, wie gut denn sein Spanisch wäre: "Mein Spanisch? Nicht gut, aber auf dem Platz reicht es …"

Geld spielt – natürlich – keine Rolle. Es gehe ausschließlich um eine neue Herausforderung. Noch nie musste ein Klub einen Spieler mit einem so hohen Marktwert kostenlos ziehen lassen. 55 Millionen Euro beträgt Alabas Marktwert. Jener von Robert Lewandowski war auf 50 Millionen taxiert, als er Dortmund in Richtung Bayern München verließ. In jedem Fall wird Alaba auch ohne Ablöse für seinen neuen Klub sicher kein Schnäppchen. Ein Teil jener Ablöse, die normalerweise der FC Bayern kassiert hätte, wird als Handgeld direkt auf das Konto von Alaba überwiesen. Beim Nettogehalt für einen Vierjahresvertrag wird man wohl von zehn Millionen Euro netto Grundgehalt pro Jahr ausgehen können. Dazu können fünf bis sechs Millionen Euro Erfolgsprämien kommen.

Bayern statt Schwanenstadt

Als David Alaba im Mai 2008 mit den Amateuren der Wiener Austria gegen Schwanenstadt spielte, konnte noch niemand ahnen, hier den erfolgreichsten österreichischen Fußballer der Geschichte vor sich zu sehen. Noch im gleichen Jahr folgte der Umzug von Wien nach München. Zwei Jahre später feierte er mit den Bayern bereits seinen ersten von insgesamt neun Meistertiteln. Nur 2011 und 2012 ging er mit den Bayern leer aus. Dazu kamen zwei Champions-League-Triumphe. Insgesamt hat Alaba mit den Bayern 26 Titel gewonnen. Zumindest einer sollte in dieser Saison noch dazukommen, ehe es dann zur nächsten Station geht. Und sein Spanisch wird bis dahin sicher auch schon besser sein. (haba)

David Alaba im Porträt

Geboren: 24. Juni 1982

Bisherige Vereine: Aspern, Austria Wien, TSG Hoffenheim (sechs Monate leihweise), FC Bayern (ab 2008 mit sechsmonatiger Unterbrechung)

Familie: Freundin Shalimar, ein Sohn

Erfolge:

9 Mal Meister

6 Mal Cupsieger

2 Mal Champions League

5 Mal deutscher Supercup

2 Mal europäischer Supercup

2 Mal Klubweltmeister

Für das ÖFB-Nationalteam hat Alaba 76 Länderspiele absolviert. Zwei Mal wurde er Österreichs Sportler des Jahres, sieben Mal Fußballer des Jahres.

